Росія атакувала Тернопіль вночі 19 листопада

У Тернополі 21-річна жінка представилася однокласницею дівчини, сім’я якої загинула під час ракетного удару Росії по багатоповерхівках міста. Зловмисниця відкрила збір на своє ім’я. Насправді обвинувачена Любов Шмигельська не знала постраждалу, а гроші збирала для себе. Суд визнав її винною у шахрайстві та призначив штраф.

Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що жінка після ракетного обстрілу Тернополя 19 листопада почала писати в соціальній мережі, що знає одну з постраждалих, сім’я якої загинула. Шахрайка представилася однокласницею дівчини та відкрила збір на 55 тис. грн. Правоохоронці заблокували фейковий рахунок до того, як хтось переказав гроші.

Як йдеться у рішенні Тернопільського міськрайонного суду від 5 січня, 21-річна обвинувачена є уродженкою Бучацької громади. Збір жінка оголосила на банку в Моnobank. В інстаграм вона розповідала, що збирає допомогу для своєї «однокласниці». Шахрайка опублікувала пост з фотографіями дівчини та її сім’ї, однак вказала неправдиві дані постраждалих – змінила ім’я та прізвище, вік. Щоб допис набрав більше переглядів, жінка попросила його прорекламувати одну з відомих блогерок в Тернополі.

Обман у соціальній мережі виявили справжні родичі та друзі постраждалих, вони звернулися в поліцію. Правоохоронці встановили особу шахрайки, оголосили їй підозру в незакінченому замаху на вчинення шахрайства, оскільки на фейковий рахунок так ніхто й не перерахував гроші.

У суді справу розглядали у спрощеному вигляді. Любов Шмигельська повністю визнала свою провину. Суддя Тернопільського міськрайонного суду призначив їй штраф в розмірі 34 тис. грн. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.