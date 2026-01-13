Жінка надіслала гроші на квиток і проживання сирійцю

Жителька Тернополя перерахувала майже 600 тис. грн лікарю з Сирії, бо хотіла, аби він приїхав до неї в Україну. 65-річна тернополянка звернулася в поліцію лише після того, як чоловік перестав виходити на зв’язок. Правоохоронці зазначають, що це вже не перший випадок такого інтернет-шахрайства.

Жінка розповіла правоохоронцям, що з невідомим чоловіком познайомилася в соціальній мережі. Між ними зав’язалося спілкування. Незнайомець представився військовим лікарем з Сирії, повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 13 січня.

Під час листування співрозмовник увійшов у довіру до жінки, писав компліменти, розповідав, що він також є вдівцем. Тернополянка зазначила, що протягом кількох місяців між ними нібито виникли близькі стосунки. Згодом іноземець повідомив, що хоче приїхати до Тернополя, але йому необхідні гроші для оформлення документів і на дорогу.

«Жінка добровільно перерахувала кошти трьома платежами на банківські картки сторонніх осіб. Загальна сума склала 577 375 гривень. Після отримання третього переказу зв’язок із “військовим лікарем” обірвався», – повідомили в пресслужбі поліції Тернопільщини.

За заявою 65-річної тернополянки слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 190 КК України (шахрайство). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Правоохоронці закликали громадян не відповідати в соціальних мережах незнайомцям, які представляються військовими чи лікарями з інших країн і натякають на романтичні стосунки. Під час онлайн-спілкування з незнайомцями слід насторожено ставитися, коли: