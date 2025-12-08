Луцький міськрайонний суд виніс вирок Павлу Балтажи за хуліганство. Пʼяний чоловік схопив дитячий велосипед і розбив ним пʼять припаркованих автомобілів. Оскільки обвинувачений розкаявся та компенсував власникам завдані збитки, йому призначили лише 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 3 грудня, інцидент стався 1 листопада 2025 року на території житлового комплексу «Сімейна Фортеця» у селі Струмівка Луцького району. За даними слідства, близько 21:00 Павло Балтажи схопив дитячий велосипед і почав бити ним припарковані автомобілі.

Унаслідок п’яного дебошу були пошкоджені Porsche Cayenne, Volkswagen Passat, Mercedes-Benz Sprinter, Škoda Octavia та ще один Mercedes-Benz. Загальний розмір збитків оцінили у 55 тис. грн.

Павло Балтажи повністю визнав провину та добровільно відшкодував потерпілим усі збитки. Чоловік пояснив свій вчинок ревнощами. Він просив суворо його не карати та пообіцяв надалі дотримуватися бездоганної поведінки. Потерпілі письмово підтвердили, що не мають до нього претензій.

Суддя Алла Полюшко визнала лучанина винним у хуліганстві (ч. 1 ст. 296 КК України) та призначила 17 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному порядку.