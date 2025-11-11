Дубенський міськрайонний суд визнав винними двох місцевих жителів, які пошкодили службовий автомобіль патрульної поліції. П’яні чоловіки вилізли на капот і зробили фото. За скоєне одному з них призначили рік тюрми, але через невідбуте покарання строк збільшили до 5 років і трьох місяців ув’язнення, а іншому – рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 7 листопада, інцидент стався ввечері 6 червня 2025 року на вулиці Запорізькій у Дубні. Місцеві жителі Олег Мельник і Дмитро Рошташ, перебуваючи напідпитку, вирішили сфотографуватись на припаркованій машині патрульних Toyota Corolla з розпізнавальними знаками. Від їхніх дій пошкодився капот, збитки оцінили у понад 53 тис. грн.

Під час судового засідання обидва обвинувачені повністю визнали вину, заявили, що шкодують про вчинене й пообіцяли не повторювати подібного. Один із чоловіків розповів, що лікується від алкогольної залежності та планує вступити до лав ЗСУ.

Суддя Олександра Жуковська визнала обох порушників винними у хуліганстві (ч. 2 ст. 296 КК України). Одному з них призначила рік позбавлення волі, проте з урахуванням попереднього вироку збільшила строк покарання до п’яти років і трьох місяців ув’язнення. Іншого звільнила від реального покарання, призначивши рік іспитового строку. Рішення можна оскаржити в апеляційному суді.