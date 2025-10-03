Березнівський районний суд Рівненської області виніс вирок Олегу Савчуку за хуліганство. Чоловік під час конфлікту підстрелив знайомого із переробленого стартового пістолета. Проте замість реального покарання отримав рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 25 вересня, інцидент стався 3 вересня 2024 року на вулиці Незалежності у селі Михалин Рівненського району. Близько 23:30 біля кафе «Зустріч» між Олегом Савчуком та ще одним чоловіком виник конфлікт. Тоді обвинувачений дістав перероблений стартовий пістолет Stalker Mod. 914-UK і вистрілив у ногу потерпілого.

Олег Савчук розповів у суді, що прийшов у центр села, щоб відпочити. Для самозахисту взяв з собою пістолет, який раніше знайшов. За словами обвинуваченого, пістолет виглядав як травматичний, і він не знав, що той перероблений на вогнепальну зброю. Зазначив, що розкаюється у вчиненому.

Потерпілий на судове засідання не прийшов і просив розглядати кримінальне провадження без його присутності. Він також зазначив, що всі завдані збитки йому відшкодували, тому він не наполягає на увʼязненні обвинуваченого.

Суддя Юлія Старовецька визнала Олега Савчука винним за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї), проте звільнила від основного покарання й призначила рік іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.