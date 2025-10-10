Пʼяний мешканець Луцького району розстріляв камери та сонячні панелі сусідки

У селі Завітне Луцького району 57-річний місцевий житель влаштував стрілянину. Коли на місце події прибули поліцейські, пʼяний дебошир намагався влучити з рушниці й у них. Чоловіка затримали, йому оголосили підозри одразу за трьома статтями Кримінального кодексу. Про це повідомила 10 жовтня пресслужба поліції Волині.

У четвер, 9 жовтня, близько 16:00 мешканка села Завітне Луцького району повідомила поліції, що пʼяний односельчанин влаштував стрілянину біля її дому. Чоловік пошкодив камеру відеоспостереження та сонячні панелі заявниці.

«За вказаною адресою оперативно прибули правоохоронці, які намагалися зупинити правопорушника, проте він здійснив декілька пострілів у їхній бік. Ніхто не постраждав», – зазначають у поліції.



Зрештою, 57-річного дебошира затримали. Окрім рушниці, у нього вилучили гранату Ф-1 із запалом. Наразі слідчі вирішують питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Чоловіку оголосили підозри за ст. 296 (хуліганство), 263 (незаконне поводження зі зброєю) та 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.