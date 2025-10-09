Інцидент стався ввечері 8 жовтня у місті Вараш Рівненської області

У місті Вараш Рівненської області між поліцейськими та пʼяним дебоширом виникла сутичка. Інспектори застосували щодо порушника сльозогінний газ, оскільки він агресивно поводився та погрожував їм. У відповідь на це чоловік двічі вдарив ножем сержанта поліції. Тоді один із поліцейських підстрелив нападника. Про це повідомила 9 жовтня пресслужба поліції Рівненщини.

Інцидент стався ввечері 8 жовтня у місті Вараш. Близько 23:50 місцевий житель повідомив поліції, що у дворі біля будинку невідомий погрожує йому ножем. За вказаною адресою прибули патрульні, які виявили порушника: ним виявився 36-річний варашівець.

«Під час спілкування чоловік поводив себе агресивно, не виконував законні вимоги інспекторів та погрожував ножем. Поліцейські намагалися вгамувати дебошира, який мав ознаки сп’яніння, та застосували сльозогінний газ. Тоді варашівець двічі вдарив ножем по голові та спині 31-річного сержанта поліції», – зазначають у поліції.

Після цього 37-річний інспектор поліції двічі вистрілив із табельної зброї у ногу нападника. Медики діагностували у чоловіка наскрізне вогнепальне поранення та перелом ноги: він перебуває у спеціальній палаті під охороною.

Поліцейського із колото-різаною раною голови та плеча госпіталізували до лікарні.

Відомо, що дебошира раніше притягали до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, він перебував на іспитовому терміні. Чоловіку оголосили підозру за ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Йому загрожує до семи років тюрми.