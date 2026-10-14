Організаторами кол-центру виявилися троє мешканців Стрия

СБУ спільно з поліцейськими викрили у Стрию на Львівщині шахрайський кол-центр, який організували двоє 23-річних місцевих мешканців та їхній 21-річний товариш. Жертвами шахраїв стали щонайменше 80 чоловіків, з якими виходили на зв’язок через сайти знайомств.

Як повідомили у середу, 14 жовтня, у СБУ та прокуратурі Львівщини, учасники групи спеціалізувалися на обмані та заволодінні грішми громадян України, а також країн Європейського Союзу (зокрема, Польщі та Німеччини) та Грузії.

«Схема полягала в тому, що зловмисники видавали себе за жінок та знайомилися з чоловіками на спеціальних сервісах. Під час спілкування вони шляхом обману переконували співрозмовників завантажити шкідливу програму, яка надавала доступ до онлайн-банкінгу», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Для роботи кол-центру шахраї орендували дві квартири у Стрию. Їх повністю обладнали комп’ютерною технікою, засобами електронного зв’язку та облаштували там робочі місця.

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Окрім офісів, було створено й чітку систему онлайн-управління. Спілкування та координація здійснювалися у закритій групі в телеграмі: тут для виконавців доводили графіки роботи, надавали детальні інструкції щодо алгоритму введення потерпілих в оману, а також вели облік викрадених грошей.

В офісах кол-центру провели обшуки та вилучили докази

Працівників кол-центру забезпечували заздалегідь підготовленим шкідливим програмним забезпеченням для віддаленого доступу до пристроїв та систем онлайн-банкінгу, а також нейромережею, яка в режимі реального часу при спілкуванні змінювала чоловічий голос на жіночий.

«Безпосередньо схема ошукування працювала так: у месенджерах та на популярних сервісах знайомств створювалися фейкові жіночі акаунти. Під час спілкування з чоловіками працівники входили в довіру і під виглядом фотографій надсилали замаскований шкідливий файл. Коли співрозмовники повідомляли, що фото не відкриваються, їх переконували увімкнути демонстрацію екрана мобільного та виконати певні налаштування. У цей момент фіксувалися паролі розблокування пристрою та доступи до банківських додатків», – додали в прокуратурі.

Отримавши віддалений доступ, працівники кол-центру переказували гроші з карток потерпілих на підконтрольні рахунки. Викрадені гроші розподіляли на зарплату працівникам кол-центру, а також організатори розділяли між собою.

За попередніми даними, від дій учасників групи постраждали щонайменше 50 громадян України та 30 іноземців.

Під час обшуків у фігурантів вилучили комп’ютерну техніку, накопичувачі, мобільні телефони, банківські карти, чорнові записи, готівку у різних валютах на загальну суму близько 2 млн грн.

Трьом стриянам повідомили про підозри, зокрема, вперше застосувавши нову статтю ККУ: