Шахрайський кол-центр з Львівщини ошукав щонайменше 80 чоловіків через сайти знайомств
Організаторами виявилися троє мешканців Стрия, віком 21 та 23 роки
СБУ спільно з поліцейськими викрили у Стрию на Львівщині шахрайський кол-центр, який організували двоє 23-річних місцевих мешканців та їхній 21-річний товариш. Жертвами шахраїв стали щонайменше 80 чоловіків, з якими виходили на зв’язок через сайти знайомств.
Як повідомили у середу, 14 жовтня, у СБУ та прокуратурі Львівщини, учасники групи спеціалізувалися на обмані та заволодінні грішми громадян України, а також країн Європейського Союзу (зокрема, Польщі та Німеччини) та Грузії.
«Схема полягала в тому, що зловмисники видавали себе за жінок та знайомилися з чоловіками на спеціальних сервісах. Під час спілкування вони шляхом обману переконували співрозмовників завантажити шкідливу програму, яка надавала доступ до онлайн-банкінгу», – йдеться в повідомленні прокуратури.
Для роботи кол-центру шахраї орендували дві квартири у Стрию. Їх повністю обладнали комп’ютерною технікою, засобами електронного зв’язку та облаштували там робочі місця.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Окрім офісів, було створено й чітку систему онлайн-управління. Спілкування та координація здійснювалися у закритій групі в телеграмі: тут для виконавців доводили графіки роботи, надавали детальні інструкції щодо алгоритму введення потерпілих в оману, а також вели облік викрадених грошей.
В офісах кол-центру провели обшуки та вилучили докази
Працівників кол-центру забезпечували заздалегідь підготовленим шкідливим програмним забезпеченням для віддаленого доступу до пристроїв та систем онлайн-банкінгу, а також нейромережею, яка в режимі реального часу при спілкуванні змінювала чоловічий голос на жіночий.
«Безпосередньо схема ошукування працювала так: у месенджерах та на популярних сервісах знайомств створювалися фейкові жіночі акаунти. Під час спілкування з чоловіками працівники входили в довіру і під виглядом фотографій надсилали замаскований шкідливий файл. Коли співрозмовники повідомляли, що фото не відкриваються, їх переконували увімкнути демонстрацію екрана мобільного та виконати певні налаштування. У цей момент фіксувалися паролі розблокування пристрою та доступи до банківських додатків», – додали в прокуратурі.
Отримавши віддалений доступ, працівники кол-центру переказували гроші з карток потерпілих на підконтрольні рахунки. Викрадені гроші розподіляли на зарплату працівникам кол-центру, а також організатори розділяли між собою.
За попередніми даними, від дій учасників групи постраждали щонайменше 50 громадян України та 30 іноземців.
Під час обшуків у фігурантів вилучили комп’ютерну техніку, накопичувачі, мобільні телефони, банківські карти, чорнові записи, готівку у різних валютах на загальну суму близько 2 млн грн.
Трьом стриянам повідомили про підозри, зокрема, вперше застосувавши нову статтю ККУ:
- ч.1 і 2 ст.255-4 (створення електронно-комунікаційної шахрайської організованої групи, керівництво нею чи її структурною частиною, а також участь у такій групі);
- ч.5 ст.190 (шахрайство);
- ч.5 ст.361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних мереж).