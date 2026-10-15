Ділянка площею 0,20 га вільна від забудови та належить до земель житлової та громадської забудови

Східницька селищна рада Львівської області продала 0,20 га земельної ділянки на території курортного комплексу «Бухів». Землю за майже 3 млн грн викупила місцева компанія «Укр куб сіті», що займається орендами.

Йдеться про ділянку загальною площею 0,20 га в Східниці, яка зараз вільна від забудови та належить до земель житлової та громадської забудови. Її виставили на продаж 14 вересня через онлайн-майданчик «Prozzoro.Продажі» зі стартовою ціною 2,9 млн грн. Ділянка призначена під будівництво та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.

Торги провели 12 жовтня, участь у них взяло двоє учасників – науково-виробниче приватне підприємство «Дезо» та компанія «Укр куб сіті». Переможцем стала місцева компанія «Укр куб сіті», яка запропонувала купити землю за 2,95 млн грн (за 1 439 грн за квадратний метр). Її ставка виявилася вищою лише на 10 тис. грн за ставку іншого учасника торгів. Наразі очікується опублікування протоколу торгів, а після цього – укладання угоди купівлі-продажу з переможцем аукціону.

Як видно з оприлюдненої на торгах інформації, ділянка розташована на об’їзній, поруч із відомими готельно-відпочинковими комплексами та аквапарком.

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Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Укр куб сіті» зареєстроване у Східниці у вересні 2021 року. Її власником та кінцевим бенефіціаром є мешканка Самбора Уляна Васьків, а керівником – Роман Гарбіч. Основний вид діяльності компанії зі статутним капіталом 3 тис. грн – оренда й експлуатація власної та орендованої нерухомості.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, що дизайнерка Руслана Каріка купила у Східниці 1,41 га землі під будівництво. Вартість ділянки у курортному селищі вона купила за понад 17,8 млн грн.