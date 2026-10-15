Східницька сільрада продала ділянку під готель за майже 3 млн грн
Землю придбала місцева компанія, яка займається орендою нерухомості
Східницька селищна рада Львівської області продала 0,20 га земельної ділянки на території курортного комплексу «Бухів». Землю за майже 3 млн грн викупила місцева компанія «Укр куб сіті», що займається орендами.
Йдеться про ділянку загальною площею 0,20 га в Східниці, яка зараз вільна від забудови та належить до земель житлової та громадської забудови. Її виставили на продаж 14 вересня через онлайн-майданчик «Prozzoro.Продажі» зі стартовою ціною 2,9 млн грн. Ділянка призначена під будівництво та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.
Торги провели 12 жовтня, участь у них взяло двоє учасників – науково-виробниче приватне підприємство «Дезо» та компанія «Укр куб сіті». Переможцем стала місцева компанія «Укр куб сіті», яка запропонувала купити землю за 2,95 млн грн (за 1 439 грн за квадратний метр). Її ставка виявилася вищою лише на 10 тис. грн за ставку іншого учасника торгів. Наразі очікується опублікування протоколу торгів, а після цього – укладання угоди купівлі-продажу з переможцем аукціону.
Як видно з оприлюдненої на торгах інформації, ділянка розташована на об’їзній, поруч із відомими готельно-відпочинковими комплексами та аквапарком.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Укр куб сіті» зареєстроване у Східниці у вересні 2021 року. Її власником та кінцевим бенефіціаром є мешканка Самбора Уляна Васьків, а керівником – Роман Гарбіч. Основний вид діяльності компанії зі статутним капіталом 3 тис. грн – оренда й експлуатація власної та орендованої нерухомості.
Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, що дизайнерка Руслана Каріка купила у Східниці 1,41 га землі під будівництво. Вартість ділянки у курортному селищі вона купила за понад 17,8 млн грн.
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