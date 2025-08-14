Згідно з традицією, цей день має бути присвячений молитві

Свято Успіння Пресвятої Богородиці є одним із найважливіших у християнському церковному календарі. Воно входить до числа дванадцяти великих свят і відзначається 15 серпня (за новим стилем). Цей день символізує мирний перехід Богородиці до вічного життя. Свято має особливий духовний зміст і супроводжується низкою релігійних та народних традицій, яких дотримуються віряни. Що не можна робити на Успіння пише УНІАН.

Що заборонено робити на Успіння

Як і в інші великі християнські свята, в день Успіння не рекомендується займатися побутовими справами чи важкою фізичною працею. Під забороною:

шиття, в’язання, вишивання;

прання одягу та білизни;

прибирання в будинку;

робота в полі чи на городі (якщо немає нагальної потреби);

ремонтні чи будівельні роботи.

Згідно з традицією, цей день має бути присвячений молитві, відвідуванню храму та духовному осмисленню. Проте винятки допускаються, якщо йдеться про допомогу іншим або виконання термінових справ, які не можна відкласти.

Наприклад, якщо на городі в’яне рослина, то її можна полити, але краще зробити це після церковної служби, бажано ввечері. Вважається, що головне в цей день утриматися від зайвого, що можна перенести на інший час, і не порушувати святкову тишу.