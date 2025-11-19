Слідчі повідомили сину чиновниці про підозру в шахрайстві

Син міської голови одного з міст на Черкащині незаконно отримав другу групу інвалідності та довгий час програвав державну соціальну допомогу в онлайн-казино. Про це повідомила Національна поліція в середу, 19 листопада.

«Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах пише, що йдеться про сина міської голови Умані Ірини Плетньової – Назара Плетньова.

За версією слідства, підозрюваний змовився з медпрацівниками й організував виготовлення фальсифікованого направлення на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК). На підставі цього документа йому безпідставно присвоїли другу групу інвалідності на необмежений термін. Поліцейські повідомили, що незаконно оформлену інвалідність вже анулювали, а обставини її призначення задокументували.

«Окрім того, використовуючи ті самі схеми, чоловік оформив статус внутрішньо переміщеної особи, на який він не мав права, та отримував додаткові соціальні виплати», – додали правоохоронці.



Слідчі повідомили сину чиновниці про підозру в шахрайстві (ч. 1 та ч. 2 ст. 190) КК України. Триває досудове розслідування.