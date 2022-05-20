Погода буде хмарною весь вікенд, а в суботу ще й гроза і пориви вітру

У вихідні погода на Львівщині погіршиться: синоптики прогнозують грозу, град та пориви вітру. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

«У суботу, 21 травня, по місту Львову буде гроза, пориви вітру (південно-західний з переходом на північно-західний), вдень шквали 17-22 м/с, град», – застерегли синоптики.

Температура вдень 19-21°, вночі 12-14°. Загалом на 21 травня грози прогнозують по всій території України, крім південних областей.

У неділю, 22 травня, температура знизиться. Вдень очікується 14-16° градусів, можливі опади, вночі 9-11°. Такою ж буде погода і у понеділок, 23 травня.

Міська рада просить бути обачними в час негоди: не ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами. Про непередбачувані ситуації слід повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 297-59-11.