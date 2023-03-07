На Закарпатті оголосили штормове попередження: протягом найближчих двох днів на території області очікуються сильні снігопади, хуртовини, у горах – лавинна небезпека. У гірських районах та на високогір’ї прогнозують шквальний вітер до 25 м/с. Разом з тим, у низинних районах зберігатиметься плюсова температура, у горах очікується похолодання до -5° C.

Як повідомили у Закарпатському гідрометеорологічному центрі, із ночі вівторка, 7 березня, на території області очікується значний снігопад, хуртовини, посилення вітру до 20-25 м/с. За даними синоптиків, суттєве погіршення погоди прогнозується переважно в центральних та східних районах передгірної та гірської частини Закарпатської області.

«Очікується значний мокрий сніг та сніг. Вдень в горах посилення вітру 15-20, на високогір'ї до 25 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий). На високогір’ї Закарпатської області у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами очікується значна снiголавинна небезпека (ІІІ рівень)», – йдеться у повідомленні синоптиків.

Уночі у середу, 8 березня, буде хмарно, дощ, у горах – мокрий сніг, вночі значні опади. У горах місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Температура повітря вночі – від 3°C тепла до 2°C морозу, на високогір'ї – до 5°C морозу, вдень 6-11°C тепла, в горах місцями 0-5°C тепла.