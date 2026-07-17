В регіоні оголошено перший – жовтий рівень небезпеки

Упродовж 19–20 липня на території Закарпаття прогнозують значні дощі з грозами, місцями – з градом. У гірських районах існує загроза сходження селевих потоків.

Як повідомили у Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології, ввечері 18 липня та вночі 19 липня на більшій частині території Закарпаття та в Ужгороді очікуються значні дощі (15-29 мм за 12 год) та грози.

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«В окремих пунктах сильні зливи (30-49 мм за 1 год) та град (діаметр 6-19 мм). Під час грози – шквалисте посилення вітру 15-20 м/с», – зазначили синоптики.

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Водночас в управліннях ДСНС України у Закарпатській та Івано-Франківській областях попередили про підвищення рівня води у річках.

«На річках відбуватимуться швидкоплинні підвищення рівнів води на 0,3–1,5 м у межах корінних берегів, без негативних наслідків. У місцях проходження сильних злив очікується формування значного місцевого та схилового стоку», – повідомили рятувальники.

У гірських районах існує загроза сходження невеликих селів. В регіоні оголошено перший – жовтий рівень небезпеки.