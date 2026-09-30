Синоптики оголосили перший рівень небезпечності

Уночі та вранці 1–3 жовтня на поверхні ґрунту в Хмельницькому та області очікуються заморозки від 0 до -3 °C. Через погіршення погодних умов синоптики оголосили І, жовтий рівень небезпечності. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.

У четвер, 1 жовтня, на Хмельниччині буде невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +1°C до +6°C, а вдень – від +15°C до +20 °C. У Рівному вночі очікується від +2°C до +4 °C, вдень температура підніметься до +19 °C.

«До кінця тижня опадів не прогнозується. Температура повітря в нічний час коливатиметься від +3°C до +8°C. Лише 3 жовтня очікуємо зниження на 2–3 градуси. Температура повітря вдень коливатиметься від +15°C до +22 °C», – розповіла завідувачка сектору метеорологічних прогнозів обласного гідрометеоцентру Юлія Грабар.