Ввечері 11 січня в Києві зафіксували рідкісне явище, яке називають «сніговою грозою» – тобто снігопад з громом і блискавкою. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона пояснила, що таке явище трапляється, коли атмосфера заповнюється холодним північним повітрям, яке зіткнулося із вологими потоками атмосферного фронту.

«Справді, схоже, це була гроза. Взимку вкрай рідко, але буває.Нас якраз проходить атмосферний фронт. Повітря суне холодне, тобто, атмосфера заповнюється холодним північним повітрям, яке зіткнулося із вологими потоками атмосферного фронту. Зіткнення спровокувало грозу», – зазначила Діденко.

Крім того, синоптикиня додала, що атмосферний фронт «піде далі», небо проясниться, а мороз стане міцнішим.

Снігова гроза – рідкісне метеорологічне явище. Це гроза, при якій замість зливового дощу випадає зливовий сніг, крижаний дощ або крижана крупа.

Термін використовується, в основному, в науково-популярній зарубіжній літературі. У професійній українській метеорології даного терміну немає: в таких випадках відзначається одночасно гроза та зливовий сніг.