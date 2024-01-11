Росіяни готуються знову наступати на Україну на Сіверському напрямку і формують для цього штурмові підрозділи. Про це 11 січня повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський

«Спостерігається підготовка до відновлення наступальних дій ворога на Сіверському напрямку», – йдеться в повідомленні Сирського. За його словами, для цього ворог переміщує підрозділи «Шторм» та формує штурмові роти.

Командувач Сухопутних військ повідомив також, що оперативна обстановка на Сході залишається складною. Ворог продовжує наступ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Зокрема, окупанти не полишають спроб витіснити українські підрозділи з Куп’янського лісу та захопити Синьківку, щоб заблокувати Куп’янськ.

На Лиманському напрямку противник проводить наступальні дії, щоб витіснити українські війська за річку Чорний Жеребець. Здійснює інтенсивні артилерійські обстріли. Крім того переміщує з території РФ в цей район додаткові штурмові роти та проводить підготовку нових штурмових загонів у базових таборах. Також намагається проводити розмінування шляхів висування.

Серебрянське лісництво продовжує залишатись одним із напрямків зосередження основних наступальних зусиль противника. На цьому напрямку здійснюються безуспішні спроби атакувати українські позиції за підтримки бронетехніки в напрямках Діброва, Торське та Діброва, Ямпіль. В районі Бахмута окупанти докладають усіх зусиль для виходу на рубіж каналу Сіверський Донець – Донбас.

З півночі Бахмута противник проводить штурмові дії у напрямку Богданівки. Намагається створити сприятливі умови для наступу на Часів Яр та відновити втрачене становище в районах каскаду озер східніше Кліщіївки та Курдюмівки, для чого залучає підрозділи повітряно-десантних військ та мотострілецькі частини зі складу північного флоту.

Водночас, зазначає Сирський, незважаючи на широкомасштабні наступальні дії ворога, українські воїни на всіх напрямках міцно тримають оборонні рубежі та завдають ворогу значних втрат.