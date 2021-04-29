Оксана Царевич значиться серед інших суддів Печерського райсуду

Поновлена Верховним Судом на посаді судді Оксана Царевич повернулася на роботу у Печерський райсуд столиці. Відповідна інформація оприлюднена на сайті суду.

Зокрема, вона значиться серед інших суддів Печерського райсуду. Щоправда, наразі у судді відсутній власний кабінет. Оскільки у Царевич закінчилися 5-річні повноваження судді, розглядати справи вона поки що не буде, але отримуватиме зарплату.

Царевич була однією із суддів, які виносили свідомо неправомірні рішення щодо активістів «Автомайдану» на базі сфальсифікованих «даїшниками» протоколів. Справа стосувалася поїздки понад 1,5 тис. людей у Межигір'я наприкінці грудня 2013 року.

Крім того, вона входила в колегію суддів у першій справі екс-глави МВС Юрія Луценка в часи режиму побіжного президента Віктора Януковича.

29 вересня 2016 року п’ятий президент Петро Порошенко звільнив суддю Печерського райсуду у зв’язку із порушенням присяги.

Однак, у 2020 році Шевченківський суд визнав колишню суддю Печерського райсуду Оксану Царевич невинуватою. 17 березня 2021 року Верховний Суд скасував указ про звільнення Оксани Царевич