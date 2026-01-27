Роман Мудь звільнився з БЕБ через розслідування журналістів про статки його родини, неспівмірні з офіційними доходами

Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав Бюро економічної безпеки перерахувати зарплату колишньому керівнику оперативного управління Роману Мудю, який звільнився зі служби на тлі розслідування журналістів про статки його родини. Раніше журналісти з’ясували, що Роман Мудь фіктивно розлучився з дружиною та позбавив її батьківських прав на молодшу доньку, при цьому подружжя й надалі жило разом. Дружині Романа Мудя Наталії Мудь належить елітний ресторан Kilinski у Стрийському парку.

Роман Мудь добровільно звільнився з БЕБ у вересні 2025 року. Своє рішення журналістам він пояснив небажанням, аби питання про його статки створювали негативну репутацію сім’ї, та заявив, що більше не планує працювати на державній роботі.

Після звільнення Роман Мудь звернувся до Львівського окружного адміністративного суду із позовом до БЕБ про виплату 1,3 млн грн компенсації. Він вважає, що ці гроші йому не доплатили за час роботи в держустанові – з листопада 2022 року до вересня 2025 року. У листопаді 2025 року він подав клопотання про збільшення позовних вимог і просив БЕБ надати Пенсійному фонду атестат про перерахунок пенсії.

Заробітну плату бюджетникам нараховують з огляду на розмір прожиткового мінімуму, який визначається щорічно при формуванні державного бюджету. У позові Романа Мудя вказано, що під час роботи БЕБ щодо нього застосовували не повний прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Суд встановив, що Рома Мудь мав спеціальне звання старшого лейтенанта, отже його посадовий оклад мав нараховуватись інакше і становити не менше 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Враховуючи обставини справи, суддя Ольга Кисельова позов Романа Мудя задовольнила та зобов’язала Бюро економічної безпеки перерахувати зарплату за іншим прожитковим мінімумом. Раніше журналісти NGL.media підрахували, що йдеться загалом про 1,3 млн грн доплати. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, за час його роботи в держорганах дружина Наталія Мудь купила елітний ресторан Kilinski у Стрийському парку та разом із дітьми почала заробляти мільйони гривень. При цьому, офіційно Роман Мудь був розлучений із дружиною з липня 2020 року, а у вересні 2024 року він позбавив її батьківських прав на неповнолітню доньку Уляну. Журналісти припускають, що таким чином він хотів уникнути мобілізації як єдиний законний опікун доньки.

При цьому, Роман і Наталія Мудь продовжують мешкати разом у будинку у Львові, а сама власниця Kilinski у різних інтерв’ю стверджує, що змогла відкрити ресторан завдяки підтримці чоловіка.