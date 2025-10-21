Родині Романа Мудя належить елітний ресторан Kilinski, який зі скандалом збудували в Стрийському парку

Колишній керівник оперативного управління Бюро економічної безпеки у Львівській області Роман Мудь через суд просить БЕБ виплатити йому 1,3 млн грн компенсації після добровільного звільнення. Він вважає, що йому не правильно нарахували зарплату за майже три роки роботи. Раніше журналісти з’ясували, що Роман Мудь фіктивно розлучився з дружиною та позбавив її батьківських прав на молодшу доньку, при цьому і надалі жив з нею разом. Дружині Романа Мудя Наталії Мудь належить елітний ресторан Kilinski.

Як повідомляє NGL.media, Роман Мудь добровільно звільнився з БЕБ на тлі підготовки розслідування «Української правди» про його статки. У коментарі журналістам він розповів, що таким чином хоче, аби питання про його статки створювали негативну репутацію сім’ї, та заявив, що більше не планує працювати на державній роботі.

Після звільнення Роман Мудь звернувся до Львівського окружного адміністративного суду із позовом до БЕБ про виплату 1,3 млн грн компенсації. Він вважає, що ці гроші йому не доплатили за час роботи в держустанові – з листопада 2022 року до вересня 2025 року.

Заробітну плату бюджетникам нараховують з огляду на розмір прожиткового мінімуму, який визначається щорічно при формуванні державного бюджету. У позові Романа Мудя вказано, що під час роботи БЕБ щодо нього застосовували не повний прожитковий мінімум для працездатних осіб. 9 жовтня суд відкрив провадження у цій справі.

Нагадаємо, за час його роботи в держорганах дружина Наталія Мудь купила елітний ресторан Kilinski у Стрийському парку та разом із дітьми почала заробляти мільйони гривень. При цьому, офіційно Роман Мудь був розлучений із дружиною з липня 2020 року, а у вересні 2024 року він позбавив її батьківських прав на неповнолітню доньку Уляну. Журналісти припускають, що таким чином він хотів уникнути мобілізації як єдиний законний опікун доньки.

При цьому, Роман і Наталія Мудь продовжують мешкати разом у будинку у Львові, а сама власниця Kilinski у різних інтерв’ю стверджує, що змогла відкрити ресторан завдяки підтримці чоловіка.