Олександр Цивінський очолив БЕБ в серпні 2025 року

Начальника оперативного управління Бюро економічної безпеки у Львівській області Романа Мудя, який є фігурантом журналістського розслідування, звільнили ще до виходу сюжету «Української правди». Про це повідомив керівник БЕБ Олександр Цивінський в середу, 8 жовтня.

«Кадрові зміни у львівському управлінні БЕБ відбулися ще у вересні – до виходу журналістського матеріалу. Свої посади тоді залишили керівник управління та працівник, згаданий у сюжеті», – написав Цивінський.

Він заявив, що з моменту його призначення у БЕБ розпочалась системна робота з перезавантаження. Однак також визнав, що проблеми в інституції існують, і саме тому очищення є пріоритетом.

Наразі, за словами посадовця, у Бюро триває внутрішня перевірка щодо ризиків та запобіганню їхньому повторенню.

«Ідеться не про окремих звільнених осіб, а про системні процеси, які дозволяють ухвалювати кадрові рішення та, у разі потреби, передавати матеріали правоохоронним органам для досудового розслідування», – пояснив Олександр Цивінський.

Також керівник БЕБ додав, що ініціював надати управлінню внутрішнього контролю «реальні можливості самостійно виявляти працівників, які можуть бути причетні до корупційних чи кримінальних правопорушень».

«Це передбачено законом про БЕБ, але досі не узгоджене із законодавством про оперативно-розшукову діяльність. Усунення цієї прогалини дозволить діяти значно швидше власними силами. Наразі ми вже розбудовуємо управління внутрішнього контролю та сформували дисциплінарну комісію, положення про яку доступне на сайті БЕБ. Вона невдовзі повноцінно запрацює та стане дієвим інструментом відповідальності й доброчесності», – додав Цивінський.

Керівник БЕБ підкреслив, що вже ухвалені кадрові рішення – це не підтвердження чи заперечення фактів, викладених у журналістському матеріалі. За його словами, це частина ширшої стратегії перезавантаження, що змінює саму філософію діяльності Бюро.

Нагадаємо, 7 жовтня журналіст «Української правди» Михайло Ткач опублікував розслідування про ексначальника оперативного управління львівського БЕБ Романа Мудя. Останній разом зі сім’єю мешкає в розкішному будинку, оформленому на батька. Журналіст припускає, що Мудь міг фіктивно розлучитись з дружиною Наталією, і оформити опіку над неповнолітньою дочкою, щоб уникнути мобілізації. За час його роботи в держорганах Наталія Мудь купила елітний ресторан Kilinski у Стрийському парку та разом із дітьми почала заробляти мільйони гривень. Після того як діяльністю родини Романа Мудя зацікавились журналісти, він звільнився з БЕБ.