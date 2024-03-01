У п’ятницю, 1 березня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про прихованих і не дуже агентів Росії в Україні, а ще про ставку Кремля на так званий «Майдан 3.0».

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Цього тижня в інформаційному просторі нашої країни знову почали обговорювати загрозу російської спецоперації під умовною назвою «Майдан 3.0». Ця назва уже зринала пʼять років тому, а потім ще кілька разів до і під час великої війни. Метою путінського режиму повсякчас було розхитати українське суспільство, призвести до вибуху народного гніву, зміни влади і періоду «смути», який не раз переживала сама Росія.

У Кремлі виношували і намагалися втілити такі плани ще в часи, коли наша країна буквально кишіла ворожими агентами, а кум Путіна Медведчук був на волі і вливав мільйони у розвиток підривної антиукраїнської пропаганди. Зрештою, привести проросійські сили до влади вдруге після втечі Януковича не вдалося, тож Росія почала повномасштабну війну.

За два останні роки частина кремлівських агентів з України втекла, когось спіймали і посадили, когось згодом обміняли, а ще когось ліквідували під Москвою. Впізнаваних негідників на волі майже не залишилося, але їхніх шісток вистачає. І ці особи сьогодні можуть бути не менш небезпечними. Ось днями львівський суд обрав запобіжний захід адвокатці Світлані Новицькій, яку підозрюють у державній зраді. Новицьку відправили в СІЗО на два місяці без права внесення застави, їй загрожує до 15 років ув'язнення. Підозрювана вважає, що її переслідують за захист у суді Інни Іваночко, яка очолювала осередок «ОПЗЖ» на Львівщині і за версією слідства була агенткою ФСБ.

Світлана Новицька за своїми поглядами від Інни Іваночко нічим не відрізняється. Вона теж вела антиукраїнську діяльність вмикалася на ефіри російських пропагандистів, називала Революцію Гідності державним переворотом, а напад Росії на Україну громадянською війною. Та й за іменами клієнтів Новицької можна складати список російської агентури в Україні: Руслан Коцаба, Олена Бойко, соратник вже неживого Стрємоува Дмитро Василець, Олена Бережна, Тетяна Монтан та інші. Ось такий бестіарій.

Не дивно, що тепер з-за «порєбріка» лунають істеричні голоси на захист Світлани Новицької. Окрім згаданої Монтян, відзначився і Ніколай Азаров, який передбачувано написав про «маховик репресій київського режиму», а саму Новицьку охрестив «офіційним експертом ООН, ОБСЄ» і представницею «групи Конгресу США щодо протидії фашизму». Повторимо ще раз. Ніколай Азаров, який вважає американців загрозою, наголошує на тому, що шістка з мережі Медведчука нібито представляє групу Конгресу США.

У своїй брехні росіяни докотилися до патологічних форм маразму, але чого ще очікувати від Ніколая Азарова, який кілька років тому поширив відео з учасниками танцювального шоу і підписав його словами: «Это Китай. Танцуют два робота. И это XXI век. А в Украине спорят о "мовах" и дебилизации». На відео були люди і то був не Китай. Навіть соромно сьогодні згадувати, що Азаров колись очолював український уряд.

Однак повернемося від роботів Азарова до маріонеток біологічного походження. Підозрювана у державній зраді адвокатка Новицька на судових засіданнях розповідала, що брала участь протестах проти вакцинації від ковіду, які організовував провокатор зі Львова Остап Стахів. Його Новицька називає ніжно «Остапчиком». Марші антивакцинаторів були частиною російського плану з розхитування ситуації в Україні. Професійні провокатори розповідали, що вірусу не існує, що над людьми експериментує таємний світовий уряд і таке інше. Остап Стахів швидко став лідером цього руху.

У своїх виступах він доходив до неймовірних тверджень і теорій змови. Водночас провокатор їздив по лікарнях, щоб показати, що там порожньо і немає пацієнтів, а отже ковіду не існує. За «підривну діяльність під час пандемії» у 2021 році Стахів отримав підозру від СБУ і потрапив у СІЗО.

Захищати його під судом до Львова тоді приїхав навіть Кирило Стрємоусов, який згодом стане найвідомішим зрадником з Херсона. Тоді Стрємоумов проводив таку ж антивакцинаторську діяльність на півдні України. Попри підозри у звʼязках з Росією Стахіва випустили на волю, тож тепер він бореться проти мобілізації. У своїх відео Стахів розповідав, що ТЦК «викрадає і катує людей», будує концтабори, а повістки незаконні і використовують незатверджений герб України.

Поширює свої звернення провокатор через соцмережі і месенджери. Рух Стахіва «Права людини» має сім тисяч підписників у Viber, але головне — це велика локальна мережа в усіх областях у Viber. У відкритих і закритих чатах прихильники Стахіва поширюють його дописи, а також відверту конспірологію. Стахів створює і нові організації, серед них «Обʼєднання правозахисників України». Члени обʼєднання сплачують вступний внесок — 2 500 грн і щомісячні внески по 100 грн. Їм Стахів видає так звані «міжнародні посвідчення правозахисників». Співголова «Обʼєднання правозахисників України» — Олег Герич, який не визнає українського громадянства і вважає себе громадянином Української РСР.

Загалом все це дуже нагадує історію боротьби Стахіва з вакцинацією. Він і далі грає на страхах людей вміло ними маніпулює і видає себе за захисника знедолених. Провокатор з прихильниками навіть їздив селами, щоб “визволяти людей з полону ТЦК”. Днями Стахів теж доволі передбачувано заявив про переслідування і погрози вбивством.

Реакція на діяльність Стахіва і йому подібних з боку нашої держави доволі пасивна. І це при тому, що про цього конкретного діяча дуже добре знають у Службі Безпеки України. Тут можна хіба що вкотре звернути увагу на проблему і сподіватися, що там нагорі знають краще.