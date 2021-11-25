У Словаччині з четверга, 25 листопада, введено жорсткий двотижневий локдаун для всього населення, включаючи вакцинованих і одужалих від коронавірусу. У країні закриваються всі підприємства громадського харчування, а також магазини, крім тих, які торгують продуктами першої необхідності, повідомляє DW.

Школи продовжать працювати, але за умови регулярного тестування педагогів та учнів на коронавірус. Водночас частину учнів переведуть на дистанційне навчання.

Людям дозволено залишати своє житло лише для походу до найближчого магазину, школи, на роботу або до пунктів вакцинації, тестування, а також для отримання медичної допомоги. Вигулювати собак можна на відстані не більше ніж 500 метрів від місця проживання. Через 10 днів деякі заходи можуть бути пом'якшені для вакцинованих.

Одночасно з локдауном уряд Словаччини ввів режим надзвичайного стану терміном на 90 днів, що дозволить обмежити свободу пересування. У країні запроваджується комендантська година: людям заборонено виходити з дому з 01:00 до 05:00.

Крім того, закон дозволяє примушувати до роботи медпрацівників без огляду на чинні норми трудового законодавства. Медики можуть бути покарані, якщо відмовляться працювати понаднормово у клініках, переповнених ковідними пацієнтами, або перейти з однієї лікарні до іншої.

Словацька Влада вважає ситуацію в лікарнях критичною. Добова кількість нових випадків інфікування коронавірусом досягла максимуму з початку пандемії. За даними агентства AFP, станом на 23 листопада, середній показник поширення коронавірусної інфекції становив 944 випадки з розрахунку на сто тис. мешканців упродовж семи днів. За цим критерієм країна посідає 5 місце в Європі після Австрії, Словенії, Чехії та Бельгії.

У країні з населенням майже 5 млн осіб повністю щеплені від коронавірусу поки що 42,8 відсотка мешканців. За словами представника МОЗ країни, наразі у Словаччині з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 3200 людей, з них 82 відсотки не було вакциновано.

За даними порталу Worldometers, який відстежує ситуацію з коронавірусом у світі, у Словаччині з початку пандемії виявлено 641903 випадки інфікування коронавірусом (10165 за останню добу). Від коронавірусу та його наслідків у Словаччині померли 14107 людей (51 – за останню добу).