Службу зовнішньої розвідки тимчасово очолив Андрій Алексєєнко

Андрій Алєксєєнко у аеропорту «Бориспіль» ( на фото праворуч)

Президент Петро Порошенко призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) першого заступника голови цього органу Андрія Алексєєнка. Відповідний указ від 16 березня з'явився на сайті Адміністрації президента України.

«Першому заступнику голови Служби зовнішньої розвідки України Алєксєєнку Андрію Вікторовичу тимчасово виконувати обов'язки голови Служби зовнішньої розвідки України», — йдеться в указі.

Згідно з його офіційною біографією на сайті СЗР, Алєксєєнко народився 1963 року. 1990 року закінчив Київський державний університет ім. Тараса Шевченка. Потім працював на різних посадах у системі МЗС України.

У листопаді 2017 року призначений першим заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України. Вільно володіє англійською мовою.

Напередодні президент Петро Порошенко звільнив голову Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка. Згодом Порошенко призначив Єгора Божка заступником міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Раніше навколо посади голови СЗР виник скандал. 15 вересня агенція УНІАН повідомила, що після звільнення Божка службою керуватимуть двоє перших заступників – Андрій Алєксєєнко та Сергій Семочко.

На початку жовтня 2018 року проект журналістських розслідувань Bihus.Info оприлюднив матеріал про заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, який до серпня 2018 року очолював ГУ СБУ в Києві та Київській області.

Згідно з даними журналістів, Семочко має стосунок до втручання СБУ в процес державних закупівель препаратів для перитонеального діалізу. Дії СБУ призвели до призупинення закупівель, і пацієнти залишалися без необхідних медикаментів. Постачальники медпрепаратів для діалізу підрахували, що пауза у поставках призвела до смерті 200 осіб.

Журналісти також виявили у членів сім'ї Семочка три будинки в Конча-Заспі вартістю кілька мільйонів доларів та інше дороге майно, яке екс-працівник СБУ не міг придбати на зарплату. Крім того, згідно з матеріалами Bihus.Info фактична дружина Семочка та її діти є власниками російських паспортів і неодноразово відвідували окупований Крим. До анексії півострова Семочко з дружиною жили і працювали на півострові.

Після публікації матеріалу НАБУ зареєструвало кримінальне провадження про незаконне збагачення Семочка. За два тижні СБУ почала перевірку заступника голови СЗР в межах справи про державну зраду.

Під час перевірки контррозвідка підтвердила, що у дружини Семочка є громадянство РФ, наявність якого сам заступник голови СЗР публічно заперечував. За даними СБУ, російський паспорт є і у доньки дружини Семочка.