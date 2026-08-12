12 серпня жителі Європи зможуть побачити повне сонячне затемнення. В Україні його повної фази не буде, проте в частині країни можна буде побачити лише часткове сонячне затемнення. «Суспільне» розповідає, де в Україні можна буде побачити сонячне затемнення.

Як це відбувається?

Повне сонячне затемнення відбувається, коли Місяць проходить між Землею та Сонцем і повністю закриває сонячний диск. У момент повної фази на кілька хвилин настануть сутінки.

За даними NASA, тінь Місяця пройде через Гренландію, Ісландію, Атлантичний океан, північ Іспанії та невелику частину Португалії. Тому саме в цих регіонах можна буде побачити повне затемнення.

Найкращими місцями для спостереження названо північ Іспанії, захід Ісландії та Гренландію.

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Де в Україні буде видно затемнення?

Хоча в Україні повної фази сонячного затемнення не буде, ми все ж таки зможемо побачити це явище частково. За даними Time and Date воно розпочнеться близько 20:10 за київським часом і завершиться приблизно о 20:53, однак точний час і ступінь закриття Сонця залежатимуть від населеного пункту.

Часткове затемнення можна буде побачити у західних областях України. А найкращим місцем в Україні для спостерігання будуть Шацькі озера на Волині, де Місяць покриє 65% диска Сонця. Максимальна фаза настане о 20:50.

У Києві явище буде значно менш помітним. Але часткове затемнення розпочнеться о 20:14 і завершиться о 20:23. Але у максимальній фазі Місяць покриє лише близько 8% сонячного диска.

В Центральних і східних регіонах затемнення буде менш помітним, а через низьке положення Сонця над горизонтом у деяких районах його спостереження може бути ускладненим.

Дивитися на Сонце без спеціального захисту небезпечно навіть під час часткового затемнення. Тому для спостереження необхідно використовувати сертифіковані окуляри зі стандартом ISO 12312-2 або спеціальні сонячні фільтри для телескопів і біноклів.