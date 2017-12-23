SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з десятьма супутниками

СвітРоман Ганкевич, 23 грудня1821

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SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з десятьма супутниками
фото SpaceX
Запуск здійснили з бази ВПС США Ванденберг у штаті Каліфорнія

Приватна американська космічна компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9 з десятьма супутниками зв'язку Iridium Next. Про це повідомляється на сайті SpaceX.

Як зазначається, запуск здійснили з бази ВПС США Ванденберг у штаті Каліфорнія.

Група новітніх телекомунікаційних супутників Iridium Next має замінити на орбіті космічні апарати попереднього покоління. Всього за контрактом із оператором супутників - компанією Iridium Communications - SpaceX планує запустити близько 75 супутників. Згідно з планом, усі апарати мають перебувати на орбіті вже до середини 2018 року.

Користувачі соцмереж поширюють вражаючі відео та фото польоту.

Нагадаємо, раніше глава SpaceX Ілон Маск повідомляв, що перший запуск ракети важкого класу Falcon Heavy, яку розробила його приватна американська космічна компанія, відбудеться в січні 2018 року на мисі Канаверал.

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