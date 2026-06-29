Підвищення температури повітря суттєво збільшує навантаження на енергосистему

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко у неділю, 28 червня, повідомив, що через аномальну спеку в Україні стрімко зростає споживання електроенергії. Він закликав громадян заздалегідь зарядити гаджети та павербанки.

За його словами, підвищення температури повітря суттєво збільшує навантаження на енергосистему.

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«Європа, а разом із нею і Україна, увійшли у період аномальної спеки. Для енергетики це означає одне - різке зростання споживання. У Києві кожні додаткові +3°C зараз додають близько 100 МВт навантаження на систему», – йдеться у повідомленні.

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Коваленко пояснив, що основною причиною є активне використання кондиціонерів у квартирах, офісах, магазинах, торговельних центрах та на підприємствах. Також спека створює додаткове навантаження на енергетичне обладнання, яке вже понад чотири роки працює в умовах війни та зазнало численних російських атак.

Наразі в Україні триває сезон ремонтів і відновлення енергетичної інфраструктури. Частина об'єктів перебуває на ремонті, а інші працюють майже на межі своїх можливостей, тому найближчими днями енергосистема функціонуватиме у напруженому режимі.

«Сподіваюся, нам вдасться пройти цей період без суттєвих обмежень. Але, як і завжди під час війни, варто бути готовими до різних сценаріїв. Павербанк, заряджені гаджети і трохи уваги до повідомлень енергетиків точно не будуть зайвими», – додав гендиректор Yasno.

Нагадаємо, у суботу, 27 червня, на Львівщині зафіксували черговий температурний рекорд. Максимальна температура повітря досягла +32,4°С.