Найчастіше це відбувається не очікувано, через що власники іноді помилково вважають, що улюбленець загинув

Домашній хом’як справді може впасти в стан, схожий на сплячку. Найчастіше це відбувається неочікувано, через що власники іноді помилково вважають, що улюбленець загинув. Pesyk розповідає, чому хом’як впадає у сплячку.

Чому справді хом’як може впадати в сплячку?

Сплячкою називають стан, під час якого температура тіла тварини знижується, і через це сповільнюються обмінні процеси. Зазвичай у диких звірів вона триває з пізньої осені до весни. Але також існує короткочасна сплячка, яку називають заціпенінням або анабіозом. Під час неї призупиняється життєдіяльність до настання сприятливих умов.

І так, хом’яки можуть впадати в сплячку, але цей стан відрізняється від звичайної сплячки диких тварин. Дикі хом’яки впадають в сплячку, щоб захистити організм від суворих зимових умов.

Домашній улюбленець може впасти в сплячку коли умови утримання стають несприятливими. Таким чином спрацьовує інстинкт самозбереження. При погіршенні умов утримання настає заціпеніння – цей стан є альтернативою сплячки. Практично всі домашні хом’яки можуть впасти в подібну сплячку.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Навіть невеликі перепади температури в поєднанні з неправильним харчуванням і недостатньою кількістю води призводять до того, що звір впадає в заціпеніння. Цей стан настає за кілька годин, передує йому незвичайна млявість.

Як розпізнати сплячку?

Симптоми, які вказують на те, що хом’як впав у сплячку:

Тіло знерухомлене. Очі закриті або відкриті. Температура тіла знижена. Тіло м’яке. Немає реакції на дотики, звуки та світло. Повільно дихає. Серцебиття сповільнене.

Якщо тварина померла, то дихання буде відсутнє. Щоб це перевірити, просто піднесіть до його мордочки дзеркало або пух.

Під час заціпеніння хом’як може спати кілька годин або діб.

Чи потрібно будити хом’яка, який впав у сплячку?

Не поспішайте одразу будити його. Спочатку визначте причини заціпеніння.

Якщо хом’як спить через зниження температури (нижче +15 °C), то потрібно оцінити його жировий прошарок. Вгодованому звіру можна дозволити поспати, і він сам прокинеться, коли захоче їсти або пити. Якщо улюбленець не встиг накопичити жирок, то його слід розбудити.

Якщо хом’як спить після стресу, то спробуйте його розбудити через 24 години після того, що сталося. Цього часу буде достатньо для нормалізації психологічного стану.

Як розбудити хом’яка?

Якщо хом’як заснув через похолодання, то потрібно відрегулювати температуру повітря та увімкнути опалення. Поки повітря буде нагріватися, можна взяти звірка в руки та дихати на нього теплим повітрям, обережно розтираючи.

Не використовуйте обігрівачі або лампи, адже через різке підвищення температури він може закрити.

Якщо немає часу гріти улюбленця, який спить кілька діб, то покладіть його на тепле втне ложе.

На рівні мордочки потрібно також поставити тарілку з ароматними улюбленими ласощами. Запахи допоможуть хом’яку швидше прокинутися.