фото Unsplash

Якщо ваш хом'як гризе свою клітку, можливо, йому нудно або він потребує трохи більше вашої уваги

Гризти клітку – природна поведінка хом’яків, але коли вона стає постійною, це може свідчити про стрес, нудьгу чи фізичний дискомфорт. Pets Radar розповідає, чому хом’як гризе свою клітку та як йому допомогти. Основні причини та як допомогти улюбленцю Нудьга. Якщо ваш хом'як гризе свою клітку, можливо, йому нудно або він потребує трохи більше вашої уваги. Вам потрібно переконатися, що ваш улюбленець отримує достатньо розумової та фізичної стимуляції. Варто забезпечити йому достатньо велику клітку, щоб у нього було достатньо місця для фізичних вправ, багато іграшок, що зацікавлять його. Також переконайтеся, що ви знаходите час, щоб гратися з ним.

Стрес. Хом’як може гризти клітку через стрес, який може викликати навіть підстилка, яка йому не підходить або якщо у нього недостатньо іграшок. Також не варто тримати поруч з кліткою котів чи собак, адже хом’як може відчувати загрозу і стресувати.

Контроль росту зубів. Хом’якам потрібно гризти, щоб зуби не виростали занадто довгими, але іноді їжі, яку ви їм даєте, недостатньо. Тому вони можуть гризти свою клітку, намагаючись контролювати ріст зубів. Це здорова поведінка – просто це не той матеріал, який потрібно використовувати для цього. Ви можете допомогти своєму улюбленцю, давши йому необроблену деревину для гризіння. Деревина яблуні або груші ідеально підійде, але уникайте кедра або сосни, оскільки олії в них можуть бути токсичними для хом’яка.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter