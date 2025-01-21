Найкориснішим овочем і для сирійських, і для джунгарских хом’яків вважається морква

Дикі хом'яки самостійно вибирають їжу в природі, однак домашні гризуни повністю залежать від того, що їм запропонують господарі. «Твій песик» пояснює, які фрукти та ягоди можна давати хом'якам і як вони впливають на їх здоров’я.

Які овочі можна давати хом’яку

Основу раціону хом’ячків має складати тверда рослинна їжа, зокрема:

Рис, овес, просо, пшениця, ячмінь, кукурудза у свіжому і сушеному вигляді, а також інші злакові культури. Варена квасоля, арахіс, горох та інші представники бобових. Зелень, за винятком щавлю, салату, петрушки та зеленої цибулі. Гарбузове та соняшникове насіння.

У більшості власників виникає питання, які ж ягоди, овочі та фрукти можна давати хом’якам без шкоди для здоров’я. Найкориснішим овочем і для сирійських, і для джунгарских хом’яків вважається морква. У ній містяться вітаміни та мікроелементи, які позитивно впливають на зір, слух, стан шкіри та шерсті цих гризунів. Давати хом’якам морквину можна не тільки в сирому, але й у вареному вигляді. З неї роблять заготівлі на зиму і додають потроху в основний зерновий корм.

Крім того, цим гризунам можна дати трохи морквяного бадилля від овочів з власного городу. Також їх дозволяється годувати огірками, ріпою і кабачками. Пару раз в тиждень маленьких вихованців можна пригостити червоним перцем, редькою, помідором, буряком або гарбузом.

Але краще виключити з раціону вашого вихованця капусту, яка викликає у цих гризунів здуття живота. Також складно перетравлюється картопля.

Які фрукти та ягоди можна давати хом’яку

Корисними для організму хом’яка є фрукти і ягоди. Перші містять велику кількість клітковини, яка покращує травлення, а в ягодах є багато вітамінів і мінералів.

Але фрукти хом’якам варто їсти в малих дозах і не дуже часто, оскільки в них міститься багато цукру, який може привести до розвитку діабету. Особливо згубно позначається надмірне споживання фруктів на здоров’я джунгариків.

Серед фруктів найкориснішими для маленьких вихованців вважаються яблука з кисло-солодким смаком. Вони зміцнюють імунітет, запобігають розвитку онкологічних захворювань, покращають склад крові та позитивно впливають на роботу серця. Однак їх потрібно давати лише 1 раз на день по 10-15 г, оскільки часте споживання може викликати підвищене газоутворення.

Груша може мати різний вплив на хом’яків: деякі не мають негативних наслідків, тоді як в інших значно погіршується самопочуття. Цей фрукт може викликати в улюбленця алергію, подразнення слизової шлунково-кишкового тракту і підвищене газоутворення. Свіжі груші можна давати по 10-12 г не частіше 2-х разів на тиждень, а сушені – по 1-2 скибочки кожні 2 тижні.

Інші фрукти, такі як персики або нектарини, можна давати хом'якам не більше 2-3 разів на місяць. Також корисні сезонні ягоди, такі як полуниця, чорниця, ожина, журавлина та смородина.

Хом’якам можна давати виноград зелених сортів, але тільки без кісточок. Речовини, які входять до складу виноградних і інших кісточок, дуже отруйні для цих тварин. Для частування гризунів можна використовувати тільки кишмиш. Максимальна дозволена доза – 1-2 свіжих або сушених ягід 1-2 рази в тиждень.

Забороняється давати хом’яка гранат, барбарис і обліпиху через підвищену кислотність, яка негативно впливає на слизові оболонки шлунково-кишкового тракту. Малина справляє надзвичайно сильну проносну дію на організм гризунів, тому її теж потрібно виключити з раціону вихованця. Також не можна давати улюбленцеві соки, в тому числі свіжовичавлені, навіть якщо вони приготовані з дозволених для нього фруктів, овочів і ягід.

Але важливо пам’ятати, що всі фрукти, овочі та ягоди, які ви даєте хом’яку, повинні бути ретельно вимиті та очищені від шкірки.

Чи можна хом’якам екзотичні фрукти

Більшість екзотичних фруктів ні в якому разі не слід включати в раціон хом’яка. У природному середовищі існування ці гризуни їдять зовсім іншу їжу, тому їх шлунково-кишковий тракт просто не може переварити подібні продукти.

Щоб уникнути сильної алергічної реакції й навіть анафілактичного шоку не варто давати хом’яку ківі та наступні тропічні фрукти:

інжир;

манго;

фейхоа;

кокос;

авокадо;

хурму;

ананас.

Банани можна давати хом’якам лише після досягнення ними 2-3 місячного віку в лише по ¼ чайної ложки не частіше 1 разу на тиждень.

Але не потрібно часто годувати їх цим фруктом, оскільки у вихованця може розвинутись діабет та ожиріння, а також початися проблеми з серцем, підвищиться стомлюваність.