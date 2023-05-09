Росіяни діяли проти країн НАТО та установ США

В американському ФБР заявили про ліквідацію глобального пакета шкідливого програмного забезпечення, яке використовували для шпигунства. Зокрема забезпеченням користувалися російські спецслужби, повідомило Reuters у вівторок, 9 травня.

За даними ФБР, програмне забезпечення Snake використовував елітний підрозділ російського ФСБ. Росіяни застосовували Snake проти невизначеної кількості американських комп'ютерів для шпигунства.

«Чиновник сказав, що шпигуни ФСБ, які стоять за шкідливим програмним забезпеченням, відомим як Snake, є частиною сумнозвісної хакерської групи, яку відстежує приватний сектор і відома як "Turla"», – повідомило Reuters.

За даними чиновника ФБР, з яким спілкувалося агентство, Turla протягом 20 років діяла проти країн НАТО, установ США та технологічних компаній. Ліквідація шкідливого програмного забезпечення, на думку представника ФБР, викорінить російське шпигунство з віртуального поля бою.