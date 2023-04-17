Сара Білс – колишня унтер-офіцерка ВМС США, нещодавно звільнена з дійсної військової служби

Проросійським акаунтом Donbass Devushka у Twitter, який злив не менше чотирьох секретних документів, керує екс-офіцерка військово-морських сил США Сара Білc. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами журналістів, Біллс є однією з найбільших прокремлівських розповсюджувачок дезінформації та пропаганди. Вона видавала себе в мережі за «російську єврейку з Луганська», але насправді виявилась розлученою жінкою середніх років із Нью-Джерсі та ветеранкою ВМС США. Її викрили учасники інтернет-спільноти NAFO, яка бореться з російською пропагандою.

Учасники групи NAFO зіставили фотографії та іншу інформацію і з'ясували, що справжнє ім'я дівчини – Сара Білс, проте нещодавно вона офіційно змінила його на інше, «більш російське». Білс – колишня унтер-офіцерка ВМС США, нещодавно звільнена з дійсної військової служби, народилася в Сполучених Штатах і живе в Ок Харборі, штат Вашингтон, поруч із військово-морською авіабазою Відбі-Айленд, де вона колись служила.

У пропагандистки з ніком Donbass Devushka (у різний час вона також використовувала псевдоніми Mila Medvedev, @luganskforlife, CheburekiVibes, MeatballSubZero, YuGopnik, GhostofLugansk) є свій Telegram-канал, Twitter і YouTube-канал, де вона викладає свій подкаст. У неї близько 135 тис. підписників.

Повідомляється, що через Donbass Devushka було оприлюднено щонайменше чотири секретні документи. Водночас видання уточнює, що немає доказів того, що Білc під час служби використовувала свій доступ до секретних даних для їхньої крадіжки.

На початку квітня газета The New York Times у своєму матеріалі розповіла, що Пентагон розслідує витік секретних документів, які стосуються планів США й НАТО щодо контрнаступу ЗСУ.

Наступного дня тематика викрадених документів розширилась – у ще одній партії опублікованих файлів йшлось про те, що США нібито шпигують за своїми ключовими союзниками, зокрема за Україною.

11 квітня, Федеральне бюро розслідувань США арештувало підозрюваного у справі про витік секретної інформації з Пентагону. Арештованим є 21-річний військовослужбовець розвідувального крила Національної повітряної гвардії Массачусетса Джек Тейшейра з Норт-Дайтона, штат Масачусетс.

Про що йдеться в нібито секретних американських документах – читайте у нашій статті.