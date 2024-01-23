Сполучені Штати не виявили ознак порушень щодо використання озброєння, яке було надано Україні. Про це 23 січня повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін під час відкриття 18-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».

«Ми бачимо, що Україна використовує надані нами можливості для захисту від російської агресії», – заявив він.

Так, у США «не бачили правдивих доказів» нецільового використання або незаконного перенаправлення американського обладнання. Міністр оборони також подякував союзникам і партнерам, які за останній час уже оголосили про нові довгострокові безпекові пакети допомоги для України, що в сукупності сягнуть мільярдів доларів підтримки.

«Ми повинні й далі зосереджуватися як на безпосередніх потребах України на полі бою, так і на допомозі Україні, щоб зміцнити, модернізувати та підтримувати її сили оборони на довгострокову перспективу», – наголосив Остін.

Нагадаємо, звіт генерального інспектора Міністерства оборони США, опублікований раніше, виявив, що відомство не змогло оперативно або повною мірою прозвітувати про майже 40 тис. одиниць зброї, які призначались для допомоги Україні, починаючи з 2014 року.

Цей обсяг становить приблизно 2% від загальної суми в 50 мільярдів доларів військової допомоги, яку Україна отримала від США.