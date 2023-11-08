Радником з питань інфраструктури в Україні стане Роберт Марінер

Міністерство транспорту Сполучених Штатів Америки призначило нового радника з питань інфраструктури в Україні. Посадовець перебуватиме в Києві та надаватиме технічну допомогу в реалізації проектів для відновлення України, повідомив міністр транспорту США Пітер Буттіджедж у середу, 8 листопада, під час неоголошеного візиту до Києва.

У прес-службі міністерства транспорту США повідомили, що посаду радника з питань інфраструктури в Україні обійме Роберт Марінер. Посадовець раніше виконував інженерні роботи для американських ВПС і ВМС та має багаторічний досвід роботи в транспортних проектах.

«Відтоді як Росія розпочала повномасштабне вторгнення, я підтримував тісний контакт зі своїм українським колегою щодо впливу на глобальні ланцюжки постачань, особливо на портову та залізничну інфраструктуру. Сьогодні я в Києві, щоб виконати важливе прохання розмістити тут радника з інфраструктури», – повідомив Пітер Буттіджедж.

За його словами, таким чином США демонструють ще один з багатьох способів підтримку України у боротьбі з Росією. Радник з питань інфраструктури в Україні допомагатиме в реалізації проектів для відновлення України та забезпечуватиме зв’язок із західним світом.