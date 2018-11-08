США розширили санкційний список трьома особами і дев’ятьма компаніями із Росії

У четвер, 8 листопада, Міністерство фінансів США розширило санкційний список. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на спеціального представника Державного департаменту США з питань України Курт Волкера.

Посадовець, у свою чергу посилаючись на джерела у Мінфіні, зазначає, що приводом для санкцій є відсутність прогресу у вирішенні проблем з окупацією Криму та конфлікту на Донбасі. Через це троє людей і дев’ять підприємств із Росії доповнять санкційний список. Згідно з інформацією на сайті мінфіну США, під санкції потрапили екс-працівник СБУ, який перейшов на бік РФ Андрій Сушко, генерал-полковник РФ Володимир Зарицький. Серед підприємств, які потрапили під санкції, варто виділити кілька кримських санаторіїв, підприємство «Кримтеплоелектроцентраль», готель «Mriya Resort & Spa», який частково належить «Сбербанку» і «самопроголошене міністерство оборони ЛНР» (в тому числі очільник відомства).

«Це будуть санкції щодо трьох фізичних та дев’яти юридичних осіб, які підтримують спроби Росії інтегрувати Кримський регіон України за допомогою приватних інвестицій та проектів, а також проти тих, хто здійснив серйозні порушення прав людини», – заявив Волкер.

Варто також нагадати, що 6 листопада Державний департамент США оголосив, що розпочне консультації з Конгресом щодо нових санкцій проти Росії після того, як Москва не дотрималася вимог щодо запобігання використання хімічної зброї.