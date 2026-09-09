Вказівка надати пріоритет імміграційним візам у Польщі та Угорщині нібито надійшла з Білого дому

Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила обробку заявок на імміграційні візи, але лише з двох країн – Угорщини та Польщі. Про це 9 вересня повідомило агентство Reuters з посиланням на чотири джерела, обізнані із ситуацією.

За словами двох співрозмовників агентства, вказівка надавати пріоритет імміграційним візам у дипломатичних представництвах США в Польщі та Угорщині надійшла з Білого дому.

Reuters зазначає, що причини відновлення візового процесу саме в цих двох країнах є невідомі. Водночас Дональд Трамп та його найближче оточення останнім часом активно вибудовували відносини з ультраправими політичними союзниками в Польщі та Угорщині.

Зокрема, Трамп відкрито підтримував колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, чия партія програла вибори у квітні. Також американський президент підтримав польського президента-націоналіста Кароля Навроцького, чиє обрання призвело до конфлікту з центристським урядом прем’єр-міністра Дональда Туска.

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Нагадаємо, у січні 2026 року Державний департамент США оголосив про тимчасове припинення процедури оформлення віз для громадян 75 країн. Американським консульствам рекомендували відмовляти у видачі віз заявникам, які, на думку відомства, могли спробувати отримати соціальну допомогу в США.

Це рішення Держдепартаменту оскаржили в суді. 22 серпня Федеральний суд у штаті Нью-Йорк визнав його незаконним та скасував призупинення. Суддя згадала, що робота консульських служб перебуває поза зоною відповідальності Держдепартаменту і дорікнула його голові Марку Рубіо у перевищенні повноважень.

Однак наприкінці того ж місяця адміністрація Трампа знову зупинила розгляд заяв на імміграційні візи, пояснивши це необхідністю запровадити нову навчальну програму у всіх посольствах та консульствах. Водночас терміни навчання для співробітників там не уточнили.