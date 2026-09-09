США відновили розгляд імміграційних віз для Угорщини та Польщі
Наприкінці серпня адміністрація США призупинила розгляд заяв на імміграційні візи через навчання консулів
Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила обробку заявок на імміграційні візи, але лише з двох країн – Угорщини та Польщі. Про це 9 вересня повідомило агентство Reuters з посиланням на чотири джерела, обізнані із ситуацією.
За словами двох співрозмовників агентства, вказівка надавати пріоритет імміграційним візам у дипломатичних представництвах США в Польщі та Угорщині надійшла з Білого дому.
Reuters зазначає, що причини відновлення візового процесу саме в цих двох країнах є невідомі. Водночас Дональд Трамп та його найближче оточення останнім часом активно вибудовували відносини з ультраправими політичними союзниками в Польщі та Угорщині.
Зокрема, Трамп відкрито підтримував колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, чия партія програла вибори у квітні. Також американський президент підтримав польського президента-націоналіста Кароля Навроцького, чиє обрання призвело до конфлікту з центристським урядом прем’єр-міністра Дональда Туска.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Нагадаємо, у січні 2026 року Державний департамент США оголосив про тимчасове припинення процедури оформлення віз для громадян 75 країн. Американським консульствам рекомендували відмовляти у видачі віз заявникам, які, на думку відомства, могли спробувати отримати соціальну допомогу в США.
Це рішення Держдепартаменту оскаржили в суді. 22 серпня Федеральний суд у штаті Нью-Йорк визнав його незаконним та скасував призупинення. Суддя згадала, що робота консульських служб перебуває поза зоною відповідальності Держдепартаменту і дорікнула його голові Марку Рубіо у перевищенні повноважень.
Однак наприкінці того ж місяця адміністрація Трампа знову зупинила розгляд заяв на імміграційні візи, пояснивши це необхідністю запровадити нову навчальну програму у всіх посольствах та консульствах. Водночас терміни навчання для співробітників там не уточнили.