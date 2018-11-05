США відновили санкції проти Ірану, зняті в 2015 році

У 2015 році Іран погодився заморозити свою ядерну програму у відповідь на зняття санкцій

З 5 листопада набули чинності усі санкції США проти Ірану, які існували до підписання Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми від 2015 року.

Санкції спрямовані передусім на банківський сектор, нафтову промисловість і транспортну галузь, повідомляє Deutsche Welle.

Напередодні держсекретар США Майк Помпео заявив, що Мінфін введе санкції проти понад 600 юридичних і фізичних осіб в Ірані. У свою чергу міністр фінансів Стівен Мнучін відзначав, що під санкції потраплять більше 700 юридичних і фізичних, в тому числі понад 300, яких раніше не було в списку санкцій.

Відновлені санкції уряду США забороняють особам і компаніям співпрацювати, продавати товари, надавати послуги, фінансову, матеріальну або технологічну підтримку Національної іранської нафтової компанії (NIOC) або Центральному банку Ірану. Під заборону потрапляє покупка, продаж, транспортування або збут нафти або нафтопродуктів з Ірану.

Під санкції потраплять не тільки американські компанії і громадяни, а й інші держави, за винятком восьми країн. Вони зможуть імпортувати іранську нафту ще протягом 180 днів. Список цих країн буде оголошений пізніше.

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо ядерної програми Ірану і відновлення санкцій. Трамп під час передвиборної кампанії критикував адміністрацію Барака Обами за цю угоду і називав її такою, що суперечить інтересам США.

Ядерна угода, в результаті якої частина санкцій проти енергетичного сектора країни були скасовані, була прийнята в 2015 році, тоді ж Іран погодився заморозити свою ядерну програму, підписавши угоду з США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною.