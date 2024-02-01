Державний департамент США заперечив інформацію про те, що адміністрація президента Джо Байдена «виступає проти членства України в НАТО». Про це 1 лютого заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу з журналістами, пише «Європейська правда».

На запитання журналіста, чому, за наявною в нього інформацією, адміністрація президента США виступає проти вступу України в Альянс попри те, що більшість країн-членів виступають за, представник Держдепу відкинув ці твердження.

«Ці повідомлення не відповідають дійсності. Ви чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом НАТО», – заявив Міллер.

До слова, напередодні американське видання Foreign Policy, посилаючись на «десятки теперішніх та колишніх посадовців», повідомило, що США та Німеччина вважають, що найближчим часом треба відкласти запрошення України до НАТО.

У матеріалі йдеться, що Україну підтримують країни Східної Європи, які вже є членами альянсу. Наприклад, це Польща та країни Балтії. Вони вбачають у членстві України в НАТО найефективніший і найменш витратний спосіб притупити амбіції Росії у Східній Європі.

Проте західніші члени НАТО, зокрема у Вашингтоні та Берліні, вважають, що зарано починати процес прийняття України до НАТО, поки країна все ще у війні з Росії. Натомість увагу слід зосередити на продовженні постачання Україні зброї та боєприпасів.