Задля безпеки та посилення відносин з союзниками НАТО військово-морські сили США відправили у Чорне море десантний корабель. Про це йдеться у повідомленні 6-го флоту США у Twitter.

«Транзит USS Fort McHenry в Чорне море підтверджує нашу колективну рішучість щодо безпеки Чорного моря і посилює наші міцні відносини з нашими союзниками і партнерами по НАТО в регіоні», – заявила командирка 6-го флоту США віце-адміралка Ліза Франшеті.

#USSFortMcHenry (LSD 43) & embarked elements of the 22nd Marine Expeditionary Unit (MEU), has begun its north-bound transit of the Dardanelles Strait, en route to the Black Sea #US6thFleet #Power4Peace pic.twitter.com/jTqF64i8e1