Америка відправила у Чорне море десантний корабель USS Fort McHenry

Задля безпеки та посилення відносин з союзниками НАТО військово-морські сили США відправили у Чорне море десантний корабель. Про це йдеться у повідомленні 6-го флоту США у Twitter.

«Транзит USS Fort McHenry в Чорне море підтверджує нашу колективну рішучість щодо безпеки Чорного моря і посилює наші міцні відносини з нашими союзниками і партнерами по НАТО в регіоні», – заявила командирка 6-го флоту США віце-адміралка Ліза Франшеті.

#USSFortMcHenry (LSD 43) & embarked elements of the 22nd Marine Expeditionary Unit (MEU), has begun its north-bound transit of the Dardanelles Strait, en route to the Black Sea #US6thFleet #Power4Peace pic.twitter.com/jTqF64i8e1 — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 6 января 2019 г.

16-тонне судно USS Fort McHenry (LSD 43) може розмістити на своєму борту до півтисячі морських піхотинців. Для їх висадки на борту передбачено розміщення десантних кораблів на повітряній подушці LCACs (до 5 одиниць) або десантних катерів LCM-6s (до 21 одиниці), повідомив Український мілітарний портал.

Також на борту корабля розміщений майданчик для посадки та зльоту повітряних суден типу гелікоптер чи конвертоплан.

Додамо, що 6-й флот США зі штаб-квартирою в Неаполі здійснює військово-морські операції для просування національних інтересів США та безпеки і стабільності в Європі та Африці. Востаннє військовий корабель США відправляли у Чорне море в серпні 2018 року.