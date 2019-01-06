США відправили у Чорне море десантний корабель

Судно USS Fort McHenry американці відправили для безпеки Чорного моря

СвітКатерина Родак, 6 січня3810

До теми

США відправили у Чорне море десантний корабель
фото Twitter
Америка відправила у Чорне море десантний корабель USS Fort McHenry

Задля безпеки та посилення відносин з союзниками НАТО військово-морські сили США відправили у Чорне море десантний корабель. Про це йдеться у повідомленні 6-го флоту США у Twitter.

«Транзит USS Fort McHenry в Чорне море підтверджує нашу колективну рішучість щодо безпеки Чорного моря і посилює наші міцні відносини з нашими союзниками і партнерами по НАТО в регіоні», – заявила командирка 6-го флоту США віце-адміралка Ліза Франшеті.

16-тонне судно USS Fort McHenry (LSD 43) може розмістити на своєму борту до півтисячі морських піхотинців. Для їх висадки на борту передбачено розміщення десантних кораблів на повітряній подушці LCACs (до 5 одиниць) або десантних катерів LCM-6s (до 21 одиниці), повідомив Український мілітарний портал.

Також на борту корабля розміщений майданчик для посадки та зльоту повітряних суден типу гелікоптер чи конвертоплан.

Додамо, що 6-й флот США зі штаб-квартирою в Неаполі здійснює військово-морські операції для просування національних інтересів США та безпеки і стабільності в Європі та Африці. Востаннє військовий корабель США відправляли у Чорне море в серпні 2018 року.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

США активізують розробку надзвукової зброї у відповідь на російську загрозу ZAXID.NET
РФ перехопила розвідувальний літак США, що патрулював окупований Крим ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук