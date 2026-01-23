Стали відомі подробиці втечі в ЄС водія рейсового автобуса
Водій Юрій Іванюк досі перебуває на території Словаччини
Водій рейсового автобуса «Кошице-Свалява», втікаючи з пункту пропуску «Ужгород», травмував прикордонника. Ухилянт досі залишається на території Словаччини, закарпатські правоохоронці відкрили кримінальну справу.
Йдеться про інцидент, який стався близько 16:00 у пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» на українсько-словацькому кордоні. Під час прикордонного контролю виявилося, що 49-річний водій автобуса перебуває у розшуку ТЦК.
Як водієві вдалося втекти
Після спрацювання системи «Оберіг», прикордонники викликали поліцію, а водій зачинився в автобусі. Згодом він різко розвернув автобус у зворотному напрямку та рушив на швидкості в бік Словаччини. Прикордонний наряд намагався зупинити чоловіка, однак він не реагував і спробував наїхати на військовослужбовця.
У п’ятницю, 23 січня, речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук повідомила ZAXID.NET, що під час втечі водій зачепив прикордонника – останній впав на землю і травмував руку.
Щоб зупинити автобус, прикордонники застосували спецзасоби. Водій зрозумів, що не зможе продовжити рух, кинув автобус з пасажирами та побіг в бік Словаччини. Його документи залишилися на території України.
Хто проривав кордон і де зараз втікач
За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, автобусом марки Setra, сполученням «Кошице-Свалява» керував 49-річний українець Юрій Іванюк.
«Попри те, що один його закордонний паспорт залишився в українських прикордонників, у чоловіка був ще один чинний український закордонний паспорт. З цим документом він пішки зайшов на територію Словаччини, офіційно оформив в’їзд і наразі перебуває там легально», – написав Глагола у телеграмі.
У Держприкордонслужбі підтвердили ZAXID.NET, що втікач залишився на території Словаччини. Щоб повернути його, прикордонники надіслали листа словацьким колегам.
Станом на 12:00, 23 січня, автобус «Кошице-Свалява» все ще перебував на пункті пропуску «Ужгород», адже, за словами Глаголи, проходитиме як речовий доказ у кримінальній справі. Пасажири автобусу вимушені були пішки зайти на територію України. Інцидент розслідують правоохоронці.