Інцидент стався у пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке»

Водій рейсового автобуса «Кошице-Свалява», втікаючи з пункту пропуску «Ужгород», травмував прикордонника. Ухилянт досі залишається на території Словаччини, закарпатські правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Йдеться про інцидент, який стався близько 16:00 у пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» на українсько-словацькому кордоні. Під час прикордонного контролю виявилося, що 49-річний водій автобуса перебуває у розшуку ТЦК.

Як водієві вдалося втекти

Після спрацювання системи «Оберіг», прикордонники викликали поліцію, а водій зачинився в автобусі. Згодом він різко розвернув автобус у зворотному напрямку та рушив на швидкості в бік Словаччини. Прикордонний наряд намагався зупинити чоловіка, однак він не реагував і спробував наїхати на військовослужбовця.

У п’ятницю, 23 січня, речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук повідомила ZAXID.NET, що під час втечі водій зачепив прикордонника – останній впав на землю і травмував руку.

Щоб зупинити автобус, прикордонники застосували спецзасоби. Водій зрозумів, що не зможе продовжити рух, кинув автобус з пасажирами та побіг в бік Словаччини. Його документи залишилися на території України.

Хто проривав кордон і де зараз втікач

За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, автобусом марки Setra, сполученням «Кошице-Свалява» керував 49-річний українець Юрій Іванюк.

«Попри те, що один його закордонний паспорт залишився в українських прикордонників, у чоловіка був ще один чинний український закордонний паспорт. З цим документом він пішки зайшов на територію Словаччини, офіційно оформив в’їзд і наразі перебуває там легально», – написав Глагола у телеграмі.

У Держприкордонслужбі підтвердили ZAXID.NET, що втікач залишився на території Словаччини. Щоб повернути його, прикордонники надіслали листа словацьким колегам.

Станом на 12:00, 23 січня, автобус «Кошице-Свалява» все ще перебував на пункті пропуску «Ужгород», адже, за словами Глаголи, проходитиме як речовий доказ у кримінальній справі. Пасажири автобусу вимушені були пішки зайти на територію України. Інцидент розслідують правоохоронці.