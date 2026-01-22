Водій рейсового автобуса втік від прикордонників до Словаччини

У четвер, 22 січня, у пункті пропуску «Ужгород» водій рейсового автобуса «Кошице-Свалява» втік від українських прикордонників до Словаччини, покинувши пасажирів і автобус прямо на кордоні. Під час прикордонного контролю виявилося, що 49-річний водій перебуває у розшуку ТЦК.

Як повідомили в Західному регіональному управлінні ДПСУ, рейсовий автобус сполученням «Кошице-Свалява» прямував на в'їзд в Україну через пункт пропуску «Ужгород». Під час перевірки документів прикордонники з'ясували, що 49-річний водій, громадянин України, перебуває у розшуку в державному електронному реєстрі «Оберіг». Побоюючись затримання, водій спершу розвернув автобус у зворотному напрямку та рушив на швидкості в бік Словаччини.

«Прикордонний наряд намагався зупинити транспортний засіб, втім чоловік не реагував на законні вимоги військовослужбовця та вчинив спробу наїзду на нього. Оскільки такі дії наражали життя прикордонника на небезпеку, він був змушений зупинитися», – розповіли в ДПСУ.

Далі прикордонниками довелося застосувати засоби для примусової зупинки транспортних засобів на виїзді з пункту пропуску. «Завдяки швидкому реагуванню їм вдалося запобігти спробі прориву автобуса через кордон та зберегти свої життя. Водій зрозумів, що не зможе продовжити рух автобусом, залишив його та побіг в бік Словаччини. Усі його документи залишилися на території України», – додали в ДПСУ.

За фактом прориву кордону українські прикордонники повідомили Нацполіцію та прикордонну поліцію Словаччини. У відомстві також наголосили, що такі дії водія були небезпечні не лише для прикордонників, а й для людей, які у той час перетинали кордон.