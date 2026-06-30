Мешканцю Дніпра, який незаконно продавав бойові патрони, оголосили про підозру. Розслідування у справі вело Стрийське районне управління поліції за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури, повідомляє пресслужба прокуратури Львівської області.

За даними слідства, мешканець Дніпра у квітні та червні 2026 року незаконно збував бойові патрони через інтернет, пересилаючи їх поштовими відправленнями.

Підозрюваний незаконно придбав бойові припаси, зберігав їх без передбаченого законом дозволу та продавав через спеціалізований інтернет-майданчик. Першу партію із 600 бойових патронів він продав у квітні за 21 тис. грн, а другу, що складалася з тисячі патронів, продав у червні за понад 36 тис. грн.

Покупець патронів добровільно видав їх правоохоронцям. За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури мешканцю Дніпра повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, носінні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до семи років.

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Досудове розслідування здійснюють слідчі Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області.