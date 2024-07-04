Кам’янець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок солдату ЗСУ Костянтину Д. за самовільне залишення військової частини. Обвинувачений без відома керівництва чотири рази їздив додому, де проводив час на власний розсуд. За це йому призначили 7 років позбавлення волі.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку суду, Костянтин Д. проходив строкову службу в одній з військових частин ЗСУ у Хмельницькій області. У квітні 2023 року чоловік без відома керівництва поїхав додому, де перебував протягом 11 днів. На початку червня 2023 року він повторно пішов на злочин і втік зі служби на три дні. 1 листопада 2023 року солдат знову самовільно залишив пункт постійної дислокації і не повертався туди впродовж двох тижнів. Вчетверте Костянтин Д. втік із військової частини з 21 лютого по 12 березня 2024 року.

У суді солдат ЗСУ свою вину визнав. Пояснив, що тікав з частини через негативне, на його думку, ставлення до нього керівництва. У вчиненому розкаявся.

Суддя Ксенія Шульга визнала Костянтина Д. винним за ч. 5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин на понад три доби в умовах воєнного стану) й призначила 7 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.