Підозрюваний у держзраді Олег Царьов переховується в Криму

Суд арештував нерухомість колишнього народного депутата Олега Царьова, який причетний до фінансування збройної агресії РФ. Про це 2 лютого повідомила прес-служба СБУ.

Йдеться про квартиру у центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два комплекси у тимчасово окупованому Криму –санаторій «Кірова» та музей «Садиба княгині Барятинської», де наразі проживає Царьов.

За даними слідства, після захоплення українського півострова Царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до законодавства РФ. Таким чином він регулярно сплачує гроші з рекреаційного бізнесу до бюджету країни-агресора у вигляді «податків». Крім того Царьов уклав договір з підрозділом Росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських об’єктів екс-нардепа.

Гроші за такі послуги колишній «регіонал» сплачує безпосередньо на банківські рахунки окупаційного угруповання РФ, яке дислокується на тимчасово захопленому півострові. Загальна вартість арештованої нерухомості екс-«регіонала» становить майже півмільярда гривень. Блокування активів Царьова дозволить запобігти їх перереєстрації на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили Царьову про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України). Раніше СБУ кваліфікувала злочинні дії Царьова за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).