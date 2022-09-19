Райсуд на Рівненщині призначив два роки тюрми мешканцю Костополя, який кинув цеглину в поліцейський автомобіль. Також він повинен відшкодувати 10 тис. грн за розбите лобове скло. На момент цього інциденту чоловік вже мав судимість за побиття поліцейського, однак не був позбавлений волі, а перебував у виправному центрі. На цей раз суд, врахувавши попередній вирок, призначив йому два роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку Костопільського райсуду, інцидент стався в обід 4 квітня на вулиці Богдана Хмельницького у Костополі. Тоді обвинувачений вийшов на проїжджу частину дороги і кинув половину цеглини у лобове скло поліцейського автомобіля. Внаслідок цього авто зазнало збитків на понад 10 тис. грн. Зазначено, що чоловік «не мав визначеного мотиву» для цього вчинку. Після цього він нецензурно висловився до двох правоохоронців, які вийшли з автомобіля.

У судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. Однак відомо, що це не перший випадок його хуліганства щодо працівників поліції. Станом на квітень в нього була непогашена судимість також через насильство щодо працівника правоохоронного органу. В грудні 2021 року він сам викликав додому поліцію, але після приїду правоохоронців почав їх обзивати, а згодом завдав чотирьох ударів ногами одному з поліцейських. За це суд призначив йому два роки та шість місяців обмеження волі.

Суддя Петро Олійник визнав його винним у порушенні ч.3 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене щодо працівника правоохоронного органу). Суд взяв до уваги попередній вирок та призначив сумарно два роки ув'язнення. Строк відбуття покарання рахуватимуть з дня затримання, 4 квітня 2022 року.

Чоловік також повинен заплатити понад 2 тис. грн судових витрат і понад 10 тис. грн на відшкодування збитків за пошкоджене лобове скло автомобіля. Вирок наразі не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.