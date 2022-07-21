Райсуд на Рівненщині призначив рік умовно чоловікові, який вилами поранив поліцейського. У червні минулого року правоохоронці намагались зупинити мотоцикліста за їзду без шолома, але він натомість приїхав додому і сховався. Згодом з будинку вийшов чоловік з вилами, який щонайменше раз вдарив одного з поліцейських, спричинивши йому три колоті рани. Згодом чоловік уклав угоду про винуватість.

Як йдеться у вироку Березнівського райсуду від 18 липня, інцидент стався в червні 2021 року у Соснівській громаді. На вулиці Польовій в селі Маринин двоє поліцейських сектору реагування, які патрулювали цю територію, помітили мотоцикліста без шолома. Поліцейські вирішили зупинити порушника, але натомість водій тільки пришвидшив рух, заїхав на приватну територію і зайшов у будинок.

Після цього до правоохоронців вийшов чоловік з господарськими вилами. Він також нецензурно висловлювався у бік правоохоронців, на що йому зробили зауваження. Однак порушник не зупинився і вдарив одного з поліцейських вилами, внаслідок чого той отримав три колоті рани ніг.

Дії чоловіка кваліфікували за ч.2 ст. 345 ККУ (заподіяння працівнику правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень).

У травні цього року чоловік уклав угоду про винуватість з прокурором. Суддя Юлія Старовецька її затвердила. Обвинуваченому призначили рік умовно. Потерпілий поліцейський проти такого покарання не заперечував.