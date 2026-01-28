Суд пом’якшив умови запобіжного заходу Володимиру Кудрицькому

Печерський районний суд Києва у середу, 28 січня, пом’якшив запобіжний захід колишньому керівнику НЕК «Укренерго» Володимиру Кудрицькому. Йому дозволили зняти електронний браслет, водночас інші обмеження залишили. Про це повідомило «Суспільне».

Відомо, що суддя продовжив запобіжний захід Кудрицькому ще на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 7 млн грн. Крім цього, суд зобов’язав його здати закордонний паспорт, утримуватися від спілкування зі свідками у справі та з’являтися до суду за кожним викликом.

«Рішення суду означає пом’якшення умов запобіжного заходу, однак Кудрицький і надалі перебуватиме під процесуальними обмеженнями в межах кримінального провадження», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, ексглаву «Укренерго» Володимира Кудрицького затримали 28 жовтня 2025 року на Львівщині за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства у змові з бізнесменом Ігорем Гринкевичем під час проведення тендерів для реконструкції огородження підстанцій «Укренерго» у 2018 році.

Наступного дня, 29 жовтня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Кудрицькому у вигляді тримання під вартою з альтернативою сплати 13,7 млн грн застави.