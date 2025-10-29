Володимиру Кудрицькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

У середу, 29 жовтня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід затриманому напередодні у Трускавці ексглаві «Укренерго» 39-річному Володимиру Кудрицькому у вигляді тримання під вартою до 26 грудня з альтернативою сплати 13,7 млн грн застави. Колишнього посадовця підозрюють у розкраданні грошей державного підприємства спільно з бізнесменом Ігорем Гринкевичем.

Прокурор клопотав про застосування Володимиру Кудрицькому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, аргументуючи тим, що той може ухилятися від слідства та суду, втекти за кордон, оскільки є батьком трьох неповнолітніх дітей і має відстрочку від призову за мобілізацією, а також може знищувати докази та впливати на свідків. Як альтернативу прокурор запропонував можливість сплати 13,7 млн грн застави, розмір якої співмірний сумі завданих збитків держпідприємству, про що Кудрицькому оголошено підозру.

Захисник Володимира Кудрицького заперечив обґрунтованість підозри та озвучені прокурором ризики щодо застосування більш м’якого запобіжного заходу. Адвокат наголосив, що немає жодного доказу вчинення Кудрицьким злочину, окрім підписаних ним договорів. За словами адвоката, Кудрицький не мав наміру переховуватися. Він з сім’єю перебував на відпочинку в Трускавці в готелі Mirotel Resort & Spa, який був заброньований заздалегідь, де його і затримали співробітники ДБР 28 жовтня.

Захист обвинуваченого запропонував обрати запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Для цього до суду прибули нардепи від «Голосу» Інна Совсун та Максим Хлапук. Заяву нардепа Ярослава Железняка суд відхилив через його відсутність на засіданні.

Сам Кудрицький назвав підозру «абсурдною». Він заявив, що відповідно до процедури підписав договори за результатами проведених тендерів. Також наголосив, що він має бездоганну ділову репутацію в енергетичному секторі і зацікавлений у встановленні істини в справі, тому не має наміру тікати чи іншим чином перешкоджати слідству та суду.

У результаті суд задовольнив клопотання прокурора та застосував до Кудрицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26 грудня з альтернативою сплати 13,7 млн грн застави.

Як повідомлялося, ексглаву «Укренерго» Володимира Кудрицького затримали 28 жовтня на Львівщині за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства у змові з бізнесменом Ігорем Гринкевичем під час проведення тендерів для реконструкції огородження підстанцій «Укренерго» у 2018 році.

На той час Володимир Кудрицький обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП «НЕК «Укренерго». За даними ДБР, було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Державне підприємство перерахувало підконтрольному Гринкевичу підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили, не виконавши робіт.

Ігорю Гринкевичу повідомили додаткові підозри в шахрайстві, підробці документів та відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, а Володимиру Кудрицькому – у шахрайстві в особливо великих розмірах.