У Фінляндії суд на 9 років ув’язнив українку за вбивство свого співмешканця, який також родом з України. Про це у п’ятницю, 3 жовтня, повідомило фінське інформагентство Yle.

Подія трапилась у місті Каяані у жовтні 2024 року. За даними слідчих, під час побутової сварки жінка вдарила ножем у груди свого співмешканця. На суді обвинувачувана заперечувала навмисне вбивство та заявляла, що випадково вдарила чоловіка під час боротьби.

Водночас районний суд, який розглядав справу, дійшов висновку, що жінка навмисно завдала чоловіку удару ножем, оскільки вона не одразу викликала медичну допомогу. Крім того, до приїзду медиків обвинувачувана прибрала у квартирі та змила плями крові.

Суд призначив українці покарання у вигляді позбавлення волі строком на 9 років. Крім того, жінку зобов’язали виплатити родичам жертви компенсацію за моральну шкоду – 10 тис. євро.

Нагадаємо, 1 жовтня польська поліція повідомила, що у Вроцлаві група підлітків заманила 23-річного українця в пастку та жорстоко побила його. Згодом поліція повідомила, що всі семеро нападників також з України.