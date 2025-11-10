Суд звільнив Ніколя Саркозі з в'язниці

Суд у Парижі звільнив з в’язниці 70-річного колишнього президента Франції (2007-2012 роки) Ніколя Саркозі з в’язниці до розгляду апеляції. Про це у понеділок, 10 листопада, повідомили щоденна французька газета Le Figaro та інформаційна агенція Reuters.

Державний прокурор рекомендував звільнити Ніколя Саркозі до подання апеляції на обвинувальний вирок. Суд погодився з прокуратурою та постановив, що ризику втечі експрезидента немає й тому він не повинен залишатися у в'язниці до рішення щодо його апеляції. Однак Саркозі перебуватиме під судовим наглядом. Йому заборонено виїжджати з Франції та спілкуватися з іншими обвинувачуваними у справі.

Під час судового засідання Ніколя Саркозі запевнив, що дотримуватиметься всіх покладених на нього зобов’язань й поскаржився, що йому важко перебувати у в’язниці.

«Це важко. Дійсно важко – як і для будь-якого ув'язненого. Я б навіть сказав, що це виснажливо [...] Я люблю свою країну. Я борюся за те, щоб запанувала правда. Я виконую всі зобов'язання, покладені на мене, як і завжди», – заявив Ніколя Саркозі.

Ніколя Саркозі почав відбувати п’ятирічне ув’язнення 21 жовтня. Раніше, 25 вересня, Паризький кримінальний суд визнав експрезидента Франції винним у змові щодо фінансування його виборчої кампанії коштом лівійського уряду диктатора Муаммара Каддафі у 2005-2007 роках. За даними слідчих, Каддафі надав Саркозі 50 млн євро на його політичну підтримку. Сума перевищує дозволений ліміт на передвиборчі перегони.

За версією слідства, в обмін на гроші Саркозі мав сприяти політичній реабілітації лівійського диктатора на світовій арені. Водночас Ніколя Саркозі відкидає всі звинувачення та планує оскаржити рішення суду.

До слова, 1 березня 2021 року Саркозі засудили до одного року реального позбавлення волі та двох років умовного терміну за торгівлю впливом. Восени ж року Саркозі визнали винним у махінаціях з фінансування виборчої кампанії у 2012 році.